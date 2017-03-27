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Официальная реакция Банка "Приморье"
Банк Приморье сожалеет о причиненных неудобствах в ходе плановой выемки документов по клиентам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как уже анонсировали на сайте www.zrpress.ru, представители следственных органов провели операцию в головном офисе банка «Приморье» во Владивостоке. В течение нескольких часов в здание никого не впускали, из него - не выпускали. В официальном сообщении Банк Приморье указывает, что 27 марта в 10:00 произошла выемка документов по операциям клиентов в рамках возбужденного в отношении данных клиентов уголовного дела. Банк отработал с правоохранительными органами в рамках установленных законом процедур. Все офисы работают в обычном режиме. Банк сожалеет о причиненных неудобствах. В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю ситуацию так и не прокомментировали.
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