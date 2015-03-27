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В Приморье медсестра за взятки помогала оформлять незаконные больничные

27 Марта 2015, 14:44 | Приморье

В г. Уссурийске в суд направлено уголовное дело в отношении медсестры, осуществлявшей посредничество во взяточничестве, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

25 марта Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

По версии предварительного следствия женщина, работая медицинской сестрой в филиале Государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», в июле 2013 года согласно достигнутой   договоренности с врачами  МУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Уссурийска П. и Л., из корыстных побуждений с целью улучшения своего материального положения оказывала последним  посреднические услуги во взяточничестве, осуществляя роль в подыскании граждан, желающих незаконно оформить за денежное вознаграждение листок временной нетрудоспособности.

За указанный период обвиняемой было подыскано 8 таких лиц, с которых ею получены денежные средства из расчета 400 рублей за каждый день больничного листа.  Часть полученных денежных средств женщина передала взяткополучателям.

Уголовное дело по обвинению медсестры направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкцией ч. 2 ст. 291.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

По фактам получения взяток врачи МУЗ «Городская поликлиника № 2» П. и Л. осуждены Уссурийским районным судом еще в 2014 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: взятки  работа  суд  здравоохранение  деньги  прокуратура  приморье  больничный 



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Комментарии

  • ручка за 36 миллионов13:53, 29.03.2015#

    вот это молодцы! борьба с коррупцией идет!

  • Бывалый14:34, 29.03.2015#

    3200 рублей - это очень круто. Думаю, что после посадки в зону этой очень крутой коррупционерки можно ставить жирную точку в борьбе с коррупцией в России. Не забудьте доложить об этом крупном успехе нашему Президенту. УРА.

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