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В Приморье медсестра за взятки помогала оформлять незаконные больничные
В г. Уссурийске в суд направлено уголовное дело в отношении медсестры, осуществлявшей посредничество во взяточничестве, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
25 марта Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).
По версии предварительного следствия женщина, работая медицинской сестрой в филиале Государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», в июле 2013 года согласно достигнутой договоренности с врачами МУЗ «Городская поликлиника № 2» г. Уссурийска П. и Л., из корыстных побуждений с целью улучшения своего материального положения оказывала последним посреднические услуги во взяточничестве, осуществляя роль в подыскании граждан, желающих незаконно оформить за денежное вознаграждение листок временной нетрудоспособности.
За указанный период обвиняемой было подыскано 8 таких лиц, с которых ею получены денежные средства из расчета 400 рублей за каждый день больничного листа. Часть полученных денежных средств женщина передала взяткополучателям.
Уголовное дело по обвинению медсестры направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкцией ч. 2 ст. 291.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
По фактам получения взяток врачи МУЗ «Городская поликлиника № 2» П. и Л. осуждены Уссурийским районным судом еще в 2014 году.
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