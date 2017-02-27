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В Приморье иностранец попытался дать взятку, но получил полгода тюрьмы
Штраф составил 600 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Чугуевский районный суд вынесен приговор иностранному гражданину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, покушение на дачу взятки должностному лицу.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в декабре 2016 года. Так, прокуратурой района совместно с сотрудниками ОМВД России по Чугуевскому району проводилась проверка исполнения организациями общественного питания законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, реализации алкогольной продукции, а также пожарной безопасности.
В рамках указанной проверки в одном из кафе в действиях иностранных граждан сотрудниками полиции выявлены признаки административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 18.8 КоАП РФ, выразившихся в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания.
Во избежание ответственности за данные правонарушения хозяином кафе (тоже иностранным гражданином) предпринята попытка дачи взятки в размере 20 тыс. рублей сотруднику полиции. Действия взяткодателя не были доведены до конца, поскольку стражи порядка их пресекли на месте.
Иван КРЫШАН.
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