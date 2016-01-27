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В Приморье стали меньше убивать, зато - больше воровать по-крупному
Анализ состояния преступности и результатов деятельности территориальных органов внутренних дел свидетельствует, что оперативная обстановка на территории Приморского края в 2015 году характеризовалась снижением регистрации преступлений (-2,9%, с 48846 до 47408), пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Сократилось число преступлений тяжких и особо тяжких составов (-18,2%), в том числе убийств (-26,6%), преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-10,7%), изнасилований (-43,2%).
Меньше совершено краж, в том числе из квартир (-14,4%), карманных (-22,1%), транспортных средств (-29,2%), из транспортных средств (-25,6%), мобильных телефонов (-14,9%), грабежей (-22,4%), разбоев (-22,5%), фактов неправомерного завладения транспортным средством (-15,4%).
Свою положительную роль в процессах стабилизации, по мнению специалистов, сыграли оперативно-профилактические мероприятия по противодействию общеуголовной и экономической преступности: «Розыск», «Уголь», «Лес», «Мототехника», «Анаконда», «Мак», «Контрафакт» и другие.
Больше выявлено преступлений экономической направленности (+32,5%; с 895 до 1186), в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере (+47,7%; с 222 до 328), налоговых преступлений (+52,5%; с 59 до 90), должностных преступлений (+19,9%; с 166 до 199), фактов взяточничества (+18,9%; с 143 до 170).
Улучшены результаты работы по декриминализации ряда отраслей экономики края, в том числе в сфере оборота водных биологических ресурсов, в лесопромышленном и топливно-энергетическом комплексах, в финансово-кредитной системе и внешнеэкономической деятельности.
В результате мер профилактического характера, направленных на стабилизацию оперативной обстановки в крае, удалось снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах (-2,1%) и на улицах населенных пунктов края (-5,2%). На 23,1% снизилась криминальная напряженность среди несовершеннолетних.
Больше выявлено преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (+2,9%; с 477 до 491). Число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, сократилось на 2% и составило 239 (в 2014 году - 244).
Удалось также повысить результативность раскрытия преступлений, в том числе краж, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В прошедшем году на территории Приморского края зарегистрировано значительное снижение всех основных показателей аварийности. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий (-23,5%; с 4332 до 3315), в которых 300 человек погибли (-23,3%, АППГ - 391) и 4128 (-23,4%, АППГ - 5386) получили травмы.
Подразделениями ГИБДД в 2015 году за нарушения ПДД вынесено 587150 постановлений (+1,6%) о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 698770536 рублей.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: Пухов Константин.
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