Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны

Приморцы с помощью смартфона могут отличить настоящий алкоголь от подделки, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко» доступно для бесплатного скачивания в Google Play, App Store и Windows Phone.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, с 1 июля 2016 года пользователи смартфонов могут проверить легальность любой алкогольной продукции, продаваемой в магазинах, кафе и ресторанах. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко».

«Приложение позволяет сканировать штрих-код на чеке или акцизную марку и определять подлинность продукции, которая проверяется в онлайн режиме по базам ЕГАИС. Если продукция настоящая, то будет выдана информация о наименовании напитка, объеме и производителе. Если продукт контрафактный, о нем можно напрямую сообщить в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка», – рассказали специалисты.

Кроме того, в приложении можно посмотреть ближайшие легальные точки продажи алкогольной продукции.

Отметим, мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко» разработано Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Программа предназначена для определения подлинности алкогольной продукции и правомерность продажи алкоголя в торговых точках.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.