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В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
Ей грозит реальный срок. После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Уссурийский районный суд, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.
В пятницу, 23 декабря 2016 года и.о. прокурора края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора одной из фирм г. Уссурийска, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации и ч. 3 ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере.
По версии следствия обвиняемая, занимая должность генерального директора ООО «Строительная домоуправляющая компания «Бастион-1», с 31.01.2014 по 04.05.2015 частично не выплатила одному работнику заработную плату и иные установленные законом выплаты за период свыше трех месяцев. Размер задолженности по заработной плате перед работником составил свыше 442 тыс. руб.
В мае 2016 года, зная о предъявленном ей обвинении в совершении вышеуказанного преступления, фигурантка дела через посредника - адвоката адвокатской палаты Краснодарского края М., дала следователю, в производстве которого находилось указанное уголовное дело, взятку в размере 99 829 руб. за принятие незаконного решения о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в отношении нее в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Следователь при этом действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Стоит отметить, что уголовное дело в отношении адвоката М. уже рассмотрено Уссурийским районным судом, ему назначено наказание в виде реального лишения свободы.
Иван КРЫШАН.
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