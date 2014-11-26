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В пригороде Владивостока "Мишаня" не вписался в поворот (Фоторепортаж)
Утром в среду, примерно около девяти часов, серьезное ДТП произошло во Владивостоке на автомобильной развязке на пересечении ул. Маковского и новой трассы Аэропорт – п. Новый – Де-Фриз – Седанка - Патрокл в районе Седанки.
Загруженный под завязку Freigtliner на высокой скорости вошел в поворот с ул. Маковского на новую трассу, чтобы проследовать в сторону о. Русский, но машина потеряла устойчивость и опрокинулась на дорожное ограждение. Красноярский водитель, который шел под ником «Мишаня», видимо недооценил угол поворота, и уже не он, а груз «повел» машину. Водителю, можно считать, повезло, что ограждение все-таки справилось с ударом. Иначе последствия аварии были бы серьезны, а выезд с де-фризовского моста мог бы оказаться перекрыт.
Чтобы поставить машину «на ноги», ее пришлось разгружать. Как говорят профессионалы, водителю эта авария обойдется в серьезные неприятности.
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото автора.
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Если был за рулем "горячий горный хлопец", то тут и обьяснять ничего не стоит, а если был Русский водитель, то наверное нужно проверит на вменяемость и адекватно оценивать обстановку, за рулем груженного атомобиля!