Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье в суд отправили дело о незаконном обороте 40 кг синтетических наркотиков
Обвиняемый оказался из Республики Башкортостан, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«Преступление совершено неработающим жителем Республики Башкортостан, который прибыл в г. Уссурийск для получения крупной партии наркотика синтетической группы и дальнейшего его сбыта с помощью т.н. «закладок». В декабре 2016 года фигурант с помощью интернета вступил в переписку с лицом, которое предложило ему зарабатывать путем распространения на территории региона наркотиков бесконтактным способом», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Далее в мае 2017 года фигурант приехал в Уссурийск, денежные средства ему выделил организатор преступления. На них фигурант дела арендовал квартиру, которую в дальнейшем использовал для временного хранения наркотических средств. В ходе переписки с организатором, обвиняемый получил сведения о местонахождении синтетического наркотика общей массой более 40 кг.
Так, следуя указаниям неустановленного лица, фигурант прибыл на оптовую базу, расположенную в г. Уссурийске, где получил от лица, коробку с наркотическими веществами, которую он перевез на такси к месту проживания.
Однако преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю. Более 40 пакетов с находящимися в них наркотическими средствами синтетического происхождения, общим весом 43,7 кг сотрудники ФСБ изъяли в квартире.
В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.
Новости тематики
- В Приморье в суд отправили дело о незаконном обороте 40 кг синтетических наркотиков
- В Приморье деньги детей-сирот лежали на банковских счетах под крайне низким процентом
- Для двух жительниц Приморья интернет-покупка вышла боком
- В Приморье пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
- Моторист в Приморье привез крупную партию элитного алкоголя из Японии
- В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей
- В Приморье директора аптеки оштрафовали на 10 тысяч рублей
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
Новости раздела
- В Приморье в суд отправили дело о незаконном обороте 40 кг синтетических наркотиков
- В Приморье деньги детей-сирот лежали на банковских счетах под крайне низким процентом
- Для двух жительниц Приморья интернет-покупка вышла боком
- В Приморье пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
- Моторист в Приморье привез крупную партию элитного алкоголя из Японии
- В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей
- В Приморье директора аптеки оштрафовали на 10 тысяч рублей
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Банки готовы инвестировать в приморские компании
- Круизный лайнер Costa NeoRomantica вновь пришвартуется во Владивостоке
- Во Владивостоке состоится прощание с Виктором Миськовым
- Методом выбивания добывают себе квартиры обманутые дольщики Хабаровского края
- ГЛК "Холдоми" и "Горный воздух" для привлечения туристов создадут единую зону ski-pass
- Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону