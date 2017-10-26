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В Приморье в суд отправили дело о незаконном обороте 40 кг синтетических наркотиков

26 Октября 2017, 12:30 | Приморье

Обвиняемый оказался из Республики Башкортостан, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Преступление совершено неработающим жителем Республики Башкортостан, который прибыл в г. Уссурийск для получения крупной партии наркотика синтетической группы и дальнейшего его сбыта с помощью т.н. «закладок». В декабре 2016 года фигурант с помощью интернета вступил в переписку с лицом, которое предложило ему зарабатывать путем распространения на территории региона наркотиков бесконтактным способом», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Далее в мае 2017 года фигурант приехал в Уссурийск, денежные средства ему выделил организатор преступления. На них фигурант дела арендовал квартиру, которую в дальнейшем использовал для временного хранения наркотических средств. В ходе переписки с организатором, обвиняемый получил сведения о местонахождении синтетического наркотика общей массой более 40 кг.

Так, следуя указаниям неустановленного лица, фигурант прибыл на оптовую базу, расположенную в г. Уссурийске, где получил от лица, коробку с наркотическими веществами, которую он перевез на такси к месту проживания.

Однако преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю. Более 40 пакетов с находящимися в них наркотическими средствами синтетического происхождения, общим весом 43,7 кг сотрудники ФСБ изъяли в квартире.

В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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Теги: крупная партия  закладки  наркотик 



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