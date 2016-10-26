Нарушителя ПДД арестовали в Артеме

Он сбежал с места аварии и теперь проведет два дня под арестом, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе улицы Охотничья. На место автоаварии прибыл наряд полиции.

Установлено, что водитель автомашины Toyota Chaser, не справившись с управлением, совершил наезд на автобусную остановку.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы пассажиры иномарки 23-летний мужчина получил травму в виде ушиба голеностопного сустава, 21-летняя девушка госпитализирована в лечебное учреждение с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника.

Водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль и не оказав помощи пострадавшим. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность виновника автоаварии. 26-летний житель Артема доставлен в отдел полиции.

Правонарушитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

Составлен административный протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Суд назначил правонарушителю наказание в виде двух суток административного ареста.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.