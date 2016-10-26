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Нарушителя ПДД арестовали в Артеме
Он сбежал с места аварии и теперь проведет два дня под арестом, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе улицы Охотничья. На место автоаварии прибыл наряд полиции.
Установлено, что водитель автомашины Toyota Chaser, не справившись с управлением, совершил наезд на автобусную остановку.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы пассажиры иномарки 23-летний мужчина получил травму в виде ушиба голеностопного сустава, 21-летняя девушка госпитализирована в лечебное учреждение с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника.
Водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль и не оказав помощи пострадавшим. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность виновника автоаварии. 26-летний житель Артема доставлен в отдел полиции.
Правонарушитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.
Составлен административный протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Суд назначил правонарушителю наказание в виде двух суток административного ареста.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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