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Энергетики в Приморье устраняют последствия мощного циклона
Оперативные бригады приморского филиала ОАО «ДРСК» продолжают устранять последствия мощного циклона, обрушившегося накануне на Приморье. В результате непогоды было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов.
Причиной отключения электроэнергии стало налипание мокрого снега на провода линий электропередачи, в результате чего произошли многочисленные обрывы и провисание проводов.
За последние сутки в «Приморских электрических сетях» было зафиксировано 23 технологических нарушения. Специалисты-энергетики максимально использовали переключения потребителей на резервные линии. На утро без электроэнергии остаются три села Красноармейского района - Незаметное, Глубинное, Восток.
К устранению повреждений, вызванных непогодой, энергетики приступили сразу после первого сообщения об отключении. В устранении последствий циклона участвуют 6 ремонтных бригад СП «Западные электрические сети», привлекаются специалисты Дальнереченского, Кировского, Спасского районов.
- Мы держим на контроле ситуацию в Красноармейском районе, - отмечает главный инженер приморского филиала Сергей КОРЧЕМАГИН. – Работает оперативный штаб по ликвидации последствий циклона и восстановления электроснабжения, ремонтные бригады имеют в своем распоряжении весь необходимый запас материалов и техники.
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