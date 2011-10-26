Энергетики в Приморье устраняют последствия мощного циклона

Оперативные бригады приморского филиала ОАО «ДРСК» продолжают устранять последствия мощного циклона, обрушившегося накануне на Приморье. В результате непогоды было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов.

Причиной отключения электроэнергии стало налипание мокрого снега на провода линий электропередачи, в результате чего произошли многочисленные обрывы и провисание проводов.

За последние сутки в «Приморских электрических сетях» было зафиксировано 23 технологических нарушения. Специалисты-энергетики максимально использовали переключения потребителей на резервные линии. На утро без электроэнергии остаются три села Красноармейского района - Незаметное, Глубинное, Восток.

К устранению повреждений, вызванных непогодой, энергетики приступили сразу после первого сообщения об отключении. В устранении последствий циклона участвуют 6 ремонтных бригад СП «Западные электрические сети», привлекаются специалисты Дальнереченского, Кировского, Спасского районов.

- Мы держим на контроле ситуацию в Красноармейском районе, - отмечает главный инженер приморского филиала Сергей КОРЧЕМАГИН. – Работает оперативный штаб по ликвидации последствий циклона и восстановления электроснабжения, ремонтные бригады имеют в своем распоряжении весь необходимый запас материалов и техники.