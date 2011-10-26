Приморские "бригадиры" преступной наркогруппировки сели за решетку надолго

Впервые в судебной практике Приморья, свой обвинительный вердикт по данному делу вынесла коллегия присяжных заседателей

Участники преступной группы, контролировавшей незаконный оборот наркотиков каннабисного ряда в Ханкайском районе Приморья, получили длительные сроки лишения свободы.

Как уже сообщал ZRPRESS.ru, Приморский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела и вынес приговор в отношении трех участников преступной группы, которым инкриминируется создание и организация преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере (ст. 30, п. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и неоднократные сбыты наркотиков в особо крупном размере (п. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Все трое подсудимых – Сурин Н., Фролов А. и Шеклов О. - были признаны виновными по всем вменяемым им эпизодам и были приговорены соответственно к 18, 16 и 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также выплате штрафа в размере 300 и 100 тысяч рублей соответственно для Сурина и Фролова. В отношении еще нескольких лиц материалы дела выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

Важно отметить, что впервые в судебной практике Приморья, свой обвинительный вердикт по данному делу вынесла коллегия присяжных заседателей, признав подсудимых виновными в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, что деятельность преступного сообщества была пресечена осенью 2009 года, когда сотрудники приморского управления наркоконтроля обнаружили и изъяли 4 тонны 138 килограмм 300 грамм собранной марихуаны, которую преступники перевозили в грузовой автомашине и держали в «схронах». Также у членов сообщества были изъяты несколько партий этого наркотика и гашишного масла, приготовленные к сбыту.

В суде было доказано, что свою криминальную деятельность ранее судимый 32-летний житель с.Некруглово Михайловского района Сурин начал еще в 2007 году, когда создал преступную организацию, занимавшуюся сбором, переработкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Ханкайского района Приморья. Сообщество состояло из двух подразделений, возглавляемых «бригадирами». Одним из подразделений руководили Фролов и его помощник Шеклов. По материалам уголовного дела к моменту задержания организатор наркосообщества наладил каналы поставок наркотиков во Владивосток, Артем, Арсеньев, Уссурийск и Хабаровск.

Наркопроизводители действовали практически с промышленным размахом. Сырьевой базой незаконного предприятия стали поля дикорастущей конопли в окрестностях приморских сел Новоселище, Первомайское, Рассказово. Для выполнения сезонных работ по заготовке, хранению, перевозке и переработке конопли в гашишное масло «бригадиры» привлекали «батраков», ранее судимых и наркозависимых, из числа местных жителей и приезжих из других сел Приморского и Хабаровского краев. Так, число работников на наркоплантациях достигало 50 человек. Охраной конопляных полей и наркотических средств занималась своя «служба безопасности» из 10 человек, а для «бригадиров» и «батраков» было организовано питание, проживание и даже баня. Оплата труда работников производилась как деньгами, так и марихуаной.

О масштабах преступного бизнеса говорит и высокая техническая оснащенность сообщества. Так, для уборки «урожая» в распоряжении преступной организации имелась большегрузная и полноприводная автомототехника («ЗИЛ -131»), лошади, предметы для сбора конопли (ножи, перчатки, маски, респираторы, полимерные пологи, мешки), средства связи (сотовые телефоны и переносные радиостанции) и средства оптического наблюдения (бинокли, подзорные трубы).

Для прикрытия криминальной деятельности сообщества Сурин приобрел подсобное хозяйство в с. Первомайское, на территории которого проходили сборы участников наркопроизводства. Там же хранилось их имущество.

Всего же за восемь лет работы приморской наркополиции по ее материалам почти 5 тысяч человек привлечено к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Преимущественно это преступления, связанные с их сбытом. Стоит также отметить ужесточение позиции судей Приморского края по отношению к наркоторговцам: в последние годы значительно реже применяется условное наказание, наркодилеров все чаще приговаривают к значительным срокам лишения свободы. Максимальным наказанием по наиболее часто встречающейся в практике наркоконтроля статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» является лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, сообщает Анжелика Несвячёная, группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.