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В Приморье в нелегальный оборот тихоокеанского лосося включились граждане Узбекистана
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю совместно с ГИБДД УВД по Приморскому краю за прошедшую неделю на дорогах края в общей сложности выявлена перевозка свыше 800 килограммов свежевыловленной рыбы лососёвых пород без ветеринарных сопроводительных документов.
Судя по всему, вся рыба была добыта браконьерским способом в устьях нерестовых рек Приморского края. Вся продукция исключена из оборота, по всем 20 случаям возбуждены дела об административном правонарушении.
Так, с началом нереста на реках Приморского края лососёвых видов рыб, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю вот уже вторую неделю подряд отмечается резкий всплеск обнаружений перевозок по автомагистралям Приморского края свежевыловленных рыб лососёвых пород, в основном это кета и горбуша. На все без исключения транспортируемые партии тихоокеанских лососей отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы подтверждающие происхождение, безопасность и качество перевозимой продукции.
На неделю ранее сотрудниками Россельхознадзора на дорогах края было выявлено ещё 14 случаев провоза нелегальной свежевыловленной рыбы, в общей сложности это 587 килограмм лососевых. Причём, судя по тому, что во всех случаях задерживались не юридические, а физические лица, не исключено, что вся выявленная на дорогах рыбопродукция была добыта незаконным, браконьерским способом в устьях рек Приморского края, на которых идёт нерестовый ход тихоокеанских лососей.
Причём, помимо приморцев, в нелегальный оборот свежевыловленных лососёвых включились уже и граждане Узбекистана. Так, на территории Уссурийского городского округа была задержана партия кеты, владельцем которой оказался гражданин Узбекистана Борозов Отаёр Хабибулаевич.
В настоящее время все нелегальные партии лососёвых исключены из оборота, по всем 34 случаям нарушений ветеринарного законодательства возбуждены дела об административном правонарушении.
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