www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморском крае на иностранном судне обнаружены зараженные продукты питания

26 Сентября 2011, 00:48 | Приморье

В порту Владивостока на иностранном судне обнаружены зараженные продукты питания. По результатам проведённых работ по обеззараживанию угроза заражения российской территории устранена.

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного досмотра в отношении иностранного судна HAO YUE под флагом Китайской Народной Республики, прибывшего во Владивосток из Республики Корея, специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю на борту судна обнаружено несколько, представляющих серьёзную угрозу фитосанитарной безопасности нашей страны, карантинных объектов.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что в судовой продовольственной кладовой, в зёрнах маша, находились живые жуки четырёхпятнистой зерновки.

В настоящее время, в целях предупреждения угрозы заноса на российскую территорию этих опасных для отечественной флоры и сельского хозяйства объектов, в продовольственной кладовой проведены работы по обеззараживанию. Во время стоянки судна в порту вынос на берег продуктов питания экипажа запрещён.

В настоящее время, зерновки это одни из самых опасных вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75 % собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. В случае его проникновения, посевам выращиваемых зернобобовых культур, это горох, соя, фасоль, может быть нанесён серьёзный экономический ущерб.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru