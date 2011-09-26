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В Приморском крае на иностранном судне обнаружены зараженные продукты питания
В порту Владивостока на иностранном судне обнаружены зараженные продукты питания. По результатам проведённых работ по обеззараживанию угроза заражения российской территории устранена.
В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного досмотра в отношении иностранного судна HAO YUE под флагом Китайской Народной Республики, прибывшего во Владивосток из Республики Корея, специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю на борту судна обнаружено несколько, представляющих серьёзную угрозу фитосанитарной безопасности нашей страны, карантинных объектов.
Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что в судовой продовольственной кладовой, в зёрнах маша, находились живые жуки четырёхпятнистой зерновки.
В настоящее время, в целях предупреждения угрозы заноса на российскую территорию этих опасных для отечественной флоры и сельского хозяйства объектов, в продовольственной кладовой проведены работы по обеззараживанию. Во время стоянки судна в порту вынос на берег продуктов питания экипажа запрещён.
В настоящее время, зерновки это одни из самых опасных вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75 % собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. В случае его проникновения, посевам выращиваемых зернобобовых культур, это горох, соя, фасоль, может быть нанесён серьёзный экономический ущерб.
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