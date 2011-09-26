В приморском луке обнаружено превышение содержания нитратов

В выращенной на территории Артёмовского городского округа Приморского края партии репчатого лука выявлено превышение нормы содержания нитратов.

В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга выращенной на территории Приморского края плодоовощной продукции, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в селе Суражевка Артёмовского городского округа были отобраны пробы от выращиваемого индивидуальным предпринимателем Сергеем Бровко репчатого лука.

По результатам проведённых ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследований, в пробе, отобранной от 300 килограмм репчатого лука, обнаружено превышение содержания нитратов на 26 %. Так, при минимально допустимом уровне содержания нитратов в 80 мг/кг, в выращенной продукции содержание нитратов было зафиксировано на отметке в 101 мг/кг. Партия признана не соответствующей требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

В настоящее время в адрес индивидуального предпринимателя Сергея Бровко вынесено предписание о проведении лабораторных испытаний всего выращенного репчатого лука. Срок исполнения – до 13 сентября 2011 года.