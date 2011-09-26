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В Приморье предотвращена реализация зараженных цветов
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю предотвращена реализация в розничной торговой сети Приморья зараженной цветочной продукции. В поставленных в край цветах импортного происхождения обнаружен карантинный для Российской Федерации, опасный для цветочных культур, организм.
Так, в ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля цветочной продукции, ввозимой в Приморский край через аэропорт Владивостока, специалистами карантина растений обнаружено, что три, поставленные из Москвы, крупные партии цветов импортного происхождения частично заражены опасным организмом, имеющим для Российской Федерации карантинное значение, которым является западный цветочный трипс. Все цветочные партии предназначались для реализации в таких крупных городах Приморья, как Владивосток и Артём.
Проведённые ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» исследования показали, что из 5215 срезанных цветов, это розы, герберы, хризантемы, зелень для аранжировки и гвоздики, ввезённые в Россию из Нидерландов, Эквадора, Израиля, Колумбии и Кении, заражению этим вредителем растений подверглась часть цветов в количестве 120 штук, это герберы и розы, происхождением Израиль и Кения.
В настоящее время, в соответствие с вынесенным Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю предписанием, вся заражённая цветочная продукция изъята и уничтожена.
По информации специалистов карантина растений, западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но при этом может нападать и на овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях. Так, уменьшение урожайности огурцов в Британской Колумбии (Канада) напрямую связывают с распространением именно этого вредителя. Но всё-таки наибольшую опасность данный вид представляет для цветочных культур, в том числе и комнатных растений, заражение которых приводит к преждевременному их увяданию и гибели.
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