В Приморье запрещен ввоз свыше 100 тонн импортных семян

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю запрещен ввоз на территорию Российской Федерации 122 тонн семян растений неустановленного видового состава и неподтверждённой фитосанитарной безопасности.

122,46 тонн семян растений неустановленного видового состава, поставленных из Соединённых Штатов Америки (г. Миннеаполис), не разрешены к ввозу, и соответственно, дальнейшей реализации на территории Российской Федерации по причине грубого нарушения фитосанитарных правил ввоза подкарантинной продукции растительного происхождения на территорию Таможенного союза.

Так, в ходе досмотра прибывшего в порт Владивостока под флагом Кипра теплохода «Капитан Афанасьев» с партией семян растений, специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружено, что на все три партии ввезённой подкарантинной продукции отсутствует фитосанитарный сертификат страны–экспортёра, гарантирующий фитосанитарную безопасность поставленной продукции. Две партии семян предназначались в адрес двух владивостокских компаний, третья партия должна была поступить в адрес одной из компаний Уссурийского городского округа. Так как фитосанитарный сертификат отсутствует, то соответственно, неизвестен и видовой состав поставленного семенного материала.

В настоящее время ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующей фитосанитарным требованиям продукции запрещён, о чём проставлены соответствующие штампы на грузовых сопроводительных документах.