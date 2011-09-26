www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.75 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье запрещен ввоз свыше 100 тонн импортных семян

26 Сентября 2011, 01:47 | Приморье

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю запрещен ввоз на территорию Российской Федерации 122 тонн семян растений неустановленного видового состава и неподтверждённой фитосанитарной безопасности.

122,46 тонн семян растений неустановленного видового состава, поставленных из Соединённых Штатов Америки (г. Миннеаполис), не разрешены к ввозу, и соответственно, дальнейшей реализации на территории Российской Федерации по причине грубого нарушения фитосанитарных правил ввоза подкарантинной продукции растительного происхождения на территорию Таможенного союза.

Так, в ходе досмотра прибывшего в порт Владивостока под флагом Кипра теплохода «Капитан Афанасьев» с партией семян растений, специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружено, что на все три партии ввезённой подкарантинной продукции отсутствует фитосанитарный сертификат страны–экспортёра, гарантирующий фитосанитарную безопасность поставленной продукции. Две партии семян предназначались в адрес двух владивостокских компаний, третья партия должна была поступить в адрес одной из компаний Уссурийского городского округа. Так как фитосанитарный сертификат отсутствует, то соответственно, неизвестен и видовой состав поставленного семенного материала.

В настоящее время ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующей фитосанитарным требованиям продукции запрещён, о чём проставлены соответствующие штампы на грузовых сопроводительных документах.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru