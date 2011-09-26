В Приморье 32 тыс. тонн пищевой продукции проверены на наличие радионуклидов

В Приморском крае сохраняются повышенные меры радиологического контроля за поступающей пищевой продукцией как животного, так и растительного происхождения. ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора на радионуклиды исследовано около 32 тысяч тонн пищевой продукции.

За период марта и начало апреля ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора проведены исследования на наличие радионуклидов - цезий и стронций, 710 проб, отобранных от поступившей в Приморский край пищевой продукции, как животного, так и растительного происхождения. В основном это мясо- и рыбопродукция, зерно и продукты его переработки.

Так, лабораторным центром Россельхознадзора исследовано 12,5 тысяч тонн рыбо- и морепродукции, как импортного, так и отечественного происхождения, в том числе из Японии – 7,6 тысяч тонн. В основном исследованиям подверглись такие виды продукции, как сайра, минтай, корюшка, окунь, камбала, навага, гребешок, кальмар и сушёные морепродукты. Из Японии в Российскую Федерацию в основном поставляются такие виды продукции, как сайра, кальмар, скумбрия и тунец.

Также на радиологический контроль исследовано 6,9 тысяч тонн поступившего из-за рубежа зерна и продуктов его переработки, это крупа рисовая, крупа гречневая, пшено, арахис, кукуруза и фасоль.

Во всех исследуемых образцах уровень содержания радионуклидов в пределах допустимого уровня. Так, для продукции из водных биоресурсов предельно допустимое содержание цезия-137 составляет 130 беккерелей на килограмм, стронция-90 - 100 беккерелей на килограмм. В исследованных образцах продукции средний уровень содержания цезия составил 3,0 беккерелей, а стронция – 10,8 беккерелей на килограмм.