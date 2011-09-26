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В Приморье на иностранном судне обнаружены зараженные продукты питания
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю на иностранном судне обнаружены продукты питания, происхождением Китай, зараженные карантинным для Российской Федерации объектом. На борту судна проведены работы по обеззараживанию, угроза заражения российской территории устранена.
В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля в отношении иностранного судна Qing An под флагом Белиза, прибывшего в порт Владивостока из Республики Корея, специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю на борту судна обнаружено несколько, представляющих угрозу фитосанитарной безопасности нашей страны карантинных объектов.
В продовольственной кладовой судна обнаружены живые жуки четырёхпятнистой зерновки. Как показал проведённый фитосанитарный досмотр, из находящихся в продовольственной кладовой 333 килограмм рисовой крупы, овощей и бобовых продуктов питания, заражению подверглись зёрна маша в количестве 3 килограмм.
Во время стоянки судна в порту, запрещён вынос на берег продуктов питания.
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