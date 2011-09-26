500 тонн некачественного риса завезено в Приморье в марте

По сравнению с предыдущим месяцем объем некачественного риса увеличился в 2 раза.

Проведенный Приморским филиалом «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора анализ показал, что при снижении общего объема поставок из-за рубежа рисовой крупы на 30%, поставки некачественных партий этого вида продукта в марте этого года увеличились вдвое, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

Как сообщили в Приморском филиале ФГУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора, в марте в край из-за рубежа было поставлено 3304 тонны рисовой крупы из Вьетнама, Мьянма, Таиланда, Китая. Из них, в ходе государственного лабораторного контроля качества и безопасности выявлено две партии, это 500 тонн, поставленных из Мьянмы и Вьетнама, не отвечающих российским санитарно-гигиеническим нормам. В обеих партиях была обнаружена загрязненность мертвыми вредителями хлебных запасов – малым мучным хрущаком и рисовым долгоносиком. Загрязненность составила 2 экземпляра на один килограмм массы крупы.

В феврале в край была поставлена 4901 тонна импортной рисовой крупы. Из них, не соответствующими российским требованиям безопасности и качества признано 250 тонн риса (Мьянма).

По информации отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, качеством и безопасностью зерна, семенного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, реализация всех партии загрязненной крупы была приостановлена до окончания их очистки от загрязненности.