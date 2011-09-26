УВД по г. Владивостоку разыскивается несовершеннолетняя Солодовникова Екатерина Юрьевна, 1995 г. р., которая 15 марта 2011 года ушла из дома в школу и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 164 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, волнистые, ниже плеч, волосы закалывает в «шишку».

Была одета: куртка болоньевая, короткая, с капюшоном, бело-красного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосами, сумка «клатч» черного цвета. Имеет при себе паспорт.

Всех, кто владеет информации о нахождении девушки, просят обратиться в ближайший отдел милиции или позвонить по телефонам 655-216, 02, сообщает пресс-служба УВД по г. Владивостоку.