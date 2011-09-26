В Приморье поставок зараженных импортных рыбо- и морепродуктов не зафиксировано

Радиологические исследования, проведенные в Приморском крае, в отношении поступающей из-за рубежа продукции водного промысла, отклонений уровня радиационного фона не обнаружили.

Как сообщили в ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора, вся поставляемая в Приморский край из-за рубежа рыбо- и морепродукция проходит обязательный лабораторный контроль на наличие радиоактивных веществ.

С 21 по 28 марта в Приморье из-за рубежа ввезено три партии рыбопродукции (форель из Республики Чили, общий объём 43,5 тонн). По результатам лабораторного контроля проб, отобранных от всех трёх партий, наличия радионуклидов не обнаружено. Пищевая продукция полностью соответствует российским требованиям безопасности и качества. Из Японии за прошедшую неделю продукция водного промысла не поступала.

Как сообщил Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой, в целях усиления лабораторного контроля радиологических показателей рыбо- и морепродукции, поступающей на территорию Российской Федерации, на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю введено еженедельное обновление Региональной базы данных безопасности районов лова (добычи) Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, размещённой на официальном сайте Управления (www.primnadzor.ru), на основании представляемых данных об исследованиях водных биологических ресурсов, поступающих от управлений Россельхознадзора по Камчатскому и Хабаровскому краю, Чукотскому автономному округу, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.