Мост через Первую речку разрушен (фото)

Мост через Первую речку, которая течет в районе села Тихое Надеждинского района, был разрушен из-за обильных осадков, которые прошли еще в начале августа. Сейчас движение по мосту восстановлено только по одной полосе. На месте постоянно дежурят сотрудники ДПС, которые регулируют движение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Не смотря на помощь постовых, на данном участке дороги постоянно присутствует затор в обе стороны. В связи с ясными выходными автомобильная пробка увеличилась в разы, так что отдыхающим планирующим поездку в Хасанский район, стоит приготовиться провести там как минимум полчаса.





Кроме того, на многих участках дороги Раздольное — Хасан подмыты края дороги. При этом ограждения стоят далеко не везде. Так что желающим не улететь в кувет стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напомним, в ночь с 6 на 7 августа в южных районах Приморья прошли обильные осадки. Были затоплены низины, в том числе некоторые бухты, размыты дороги. Последствия стихии устраняются.