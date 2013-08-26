В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки начальником краевого УФМС

Прокурором края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении коррупционной направленности в отношении бывшего начальника управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2010 года по апрель 2011 года Александр Мухин получал взятки в виде денег за содействие в получении государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов в обход порядка, установленного законодательством.



Всего за указанный период им незаконно получено 357 тыс. рублей за оформление в сокращенные сроки заграничных паспортов для более 80 лиц.



Сегодня уголовное дело направлено прокурором края в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.



В отношении взяткодателей, принимавших участие в передаче денежных средств Мухину, в 2012 году Приморским краевым судом вынесен обвинительный приговор. Все трое признаны виновными в даче взятки в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и осуждены к условному лишению свободы сроком на 5 лет. При этом суд назначил каждому из них дополнительное наказание в виде многомиллионного штрафа, общий размер которого составил 11 млн рублей, сообщила ZRPRESS.Ru Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

