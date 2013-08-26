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В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки начальником краевого УФМС

26 Августа 2013, 20:45 | Приморье

Прокурором края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении коррупционной направленности в отношении  бывшего начальника управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2010 года по апрель 2011 года Александр Мухин получал взятки в виде денег за содействие в получении государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов в обход порядка, установленного законодательством.

Всего за указанный период им незаконно получено 357 тыс. рублей за оформление в сокращенные сроки заграничных паспортов для более 80 лиц.

Сегодня уголовное дело направлено прокурором края в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателей, принимавших участие в передаче денежных средств Мухину, в 2012 году Приморским краевым судом вынесен обвинительный приговор. Все трое признаны виновными в даче взятки в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и осуждены к условному лишению свободы сроком на 5 лет. При этом суд назначил каждому из них дополнительное наказание в виде многомиллионного штрафа, общий размер которого составил 11 млн рублей, сообщила ZRPRESS.Ru Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: УФМС  взятка 



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Комментарии

  • Псевдоним22:00, 26.08.2013#

    357 тыс. рублей на оформление 3 паспортов, от куда такие суммы? делал через фирму паспорт за 4 дня за 20 000 рублей! чистая подстава

  • Псевдоним210:07, 27.08.2013#

    Загранпаспорт за 20 тыс. рублей???? Если заранее позаботиться (а о предстоящих поездках заграницу обычно заранее знаешь, даже если не знаешь, то можно просто так оформить, "на всякий случай"), то максимум за 2, 5 тыс. можно сделать без проблем и напряга. Мне как-то за 6 (или за 8, не помню) тысяч предлагали сделать (за неделю). Типа есть возможность дешево, по блату. Я на них посмотрел, как на идиотов, т. к. в чем профит не понимаю. Скорее на нае. алово похоже. Все то же самое делается официальным путем и в разы дешевле (правда немного дольше).

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