www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

На Приморье надвигается тайфун "Болавен"

26 Августа 2012, 23:15 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 25 августа, ZRPRESS. ГУМЧС по Приморскому краю предупредило о возможном ухудшении погоды в регионе из-за влияния тропического тайфуна "Болавен" (Bolaven).

"По данным Приморского УГМС, в связи с косвенным влиянием тайфуна "Болавен" в Приморском крае в период 28-29 августа возможны дожди с сильным ветром, на побережье до штормового", - говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу, тайфун днем 28 августа выйдет на север Корейского полуострова и далее будет смещаться на Приморье.

ГУ МЧС рекомендует жителям отложить поездки на время действия предупреждения.

Метеослужбы российского Дальнего Востока активно мониторят движение тайфуна "Болавен", который зародился в южных широтах Тихого океана и стремительно продвигается на север.

"Порывы ветра в эпицентре стихии в субботу, 26 августа, превышали 70 метров в секунду. Последний раз такой рекордный показатель тихоокеанских тайфунов регистрировался в 1956 году. Высота волн превышает десять метров. В ближайшие часы стихия должна достигнуть Токио и продолжить свой путь на север", - сообщил РИА Новости представитель регионального гидрометцентра.

Стало известно, что из-за тайфуна "Болавен", который уже обрушился на южную часть Японии, почти 20 тыс. домов остались без электричества в японской островной префектуре Окинава и на соседнем архипелаге Амами. В результате разгула стихии пострадали два человека. Местные власти пока не давали официальной рекомендации об эвакуации, однако свыше 350 жителей островной префектуры уже предпочли переместиться во временные убежища.

Приближение тайфуна парализовало транспортное сообщение между Окинавой и внешним миром. Главный аэропорт префектуры в городе Наха отменил все рейсы. Движение пассажирских судов прервано, внутренний железнодорожный транспорт также не работает.

В настоящее время эпицентр "Болавена" находится в 90 км к востоку от Окинавы и движется на северо-запад, пишет "ИТАР-ТАСС".

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru