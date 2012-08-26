На Приморье надвигается тайфун "Болавен"

ПРИМОРЬЕ, 25 августа, ZRPRESS. ГУМЧС по Приморскому краю предупредило о возможном ухудшении погоды в регионе из-за влияния тропического тайфуна "Болавен" (Bolaven). "По данным Приморского УГМС, в связи с косвенным влиянием тайфуна "Болавен" в Приморском крае в период 28-29 августа возможны дожди с сильным ветром, на побережье до штормового", - говорится в сообщении. По предварительному прогнозу, тайфун днем 28 августа выйдет на север Корейского полуострова и далее будет смещаться на Приморье. ГУ МЧС рекомендует жителям отложить поездки на время действия предупреждения. Метеослужбы российского Дальнего Востока активно мониторят движение тайфуна "Болавен", который зародился в южных широтах Тихого океана и стремительно продвигается на север. "Порывы ветра в эпицентре стихии в субботу, 26 августа, превышали 70 метров в секунду. Последний раз такой рекордный показатель тихоокеанских тайфунов регистрировался в 1956 году. Высота волн превышает десять метров. В ближайшие часы стихия должна достигнуть Токио и продолжить свой путь на север", - сообщил РИА Новости представитель регионального гидрометцентра.

Стало известно, что из-за тайфуна "Болавен", который уже обрушился на южную часть Японии, почти 20 тыс. домов остались без электричества в японской островной префектуре Окинава и на соседнем архипелаге Амами. В результате разгула стихии пострадали два человека. Местные власти пока не давали официальной рекомендации об эвакуации, однако свыше 350 жителей островной префектуры уже предпочли переместиться во временные убежища.

Приближение тайфуна парализовало транспортное сообщение между Окинавой и внешним миром. Главный аэропорт префектуры в городе Наха отменил все рейсы. Движение пассажирских судов прервано, внутренний железнодорожный транспорт также не работает.

В настоящее время эпицентр "Болавена" находится в 90 км к востоку от Окинавы и движется на северо-запад, пишет "ИТАР-ТАСС".

"Золотой Рог".