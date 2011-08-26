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Клад с ядохимикатами обнаружен в Приморье
В Приморье на частном земельном участке обнаружены входящие в состав пестицидов химические вещества
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю получены результаты лабораторных исследований отобранных в селе Тимофеевка Надеждинского района проб почвы и воды. В воде наличия пестицидов не обнаружено. В пробах почвы обнаружено восемь, входящих в состав пестицидов действующих веществ, это трихлорфон, пропахлор, трифлуралин, ГХЦГ, тиоциклам, атразин, дихлорфос и деметон.
Как сообщалось ранее СМИ Приморского края, во время проведения на частном земельном участке в селе Тимофеевка земляных работ при строительстве жилого дома, на глубине около одного метра ковш экскаватора наткнулся на металлическую ёмкость и повредил её. При визуальном осмотре было установлено, что это ёмкость объёмом около 3 кубических метров, с повреждёнными стенками, без маркировки и без признаков наличия в ней какого-либо вещества. При этом грунт вокруг цистерны был мокрый, с налётом разного цвета. На расстоянии около 30 метров чувствовался ярко выраженный резкий запах химикатов. По информации администрации Надеждинского района, судя по всему, в указанной цистерне находились бесхозяйные, непригодные для применения пестициды.
В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю для установления всех обстоятельств данного происшествия проводится административное расследование.
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