Командование ВВ МВД подтвердило факты из видеообращения приморца-экс-майора

…Восточное региональное командование Внутренних войск МВД России подтвердило ряд фактов, о которых рассказал в видеообращении бывший майор внутренних войск Игорь Матвеев, однако отметило, что нарушения были устранены еще до обращения Матвеева, сообщил в среду, 18 мая, РИА Новости представитель пресс-службы регионального ведомства.

Изложенные в видеобращении факты имели место в одной из частей внутренних войск МВД России в начале 2011 года, пояснил собеседник агентства.

Бывший майор ВВ Игорь Матвеев выложил в интернете видеообращение, в котором рассказал о злоупотреблениях и коррупции в его части. Например, он сообщил, что военнослужащих кормили собачьим кормом, причем на собачьи консервы наклеивали этикетки "Говядина тушеная высшего сорта". В своем выступлении Матвеев обратился к президенту Дмитрию Медведеву, председателю правительства Владимиру Путину, главкому внутренних войск МВД России Николаю Рогожкину и главе МВД Рашиду Нургалиеву с просьбой принять срочные меры.

По словам майора Матвеева, в части жили китайские гастарбайтеры, что является нарушением норм безопасности. В этих нарушениях и процветающей в части коррупции майор Матвеев обвинил, прежде всего, полковника Султанбекова, командира части внутренних войск, дислоцированной во Владивостоке.

Виновники уже наказаны

Нарушения на территории воинской части выявили должностные лица соединения, в числе которых майора Матвеева не было, сообщил представитель пресс-службы Восточного регионального командования Внутренних войск МВД России.

"Майор Матвеев являлся офицером управления, и подобные расследования для него не входили в перечень закрытой информации", - пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что после разбирательства все виновные лица, причастные к данным нарушениям, привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Иностранные рабочие на территории части занимались реконструкцией казарм. Подрядчик вовремя не предоставил списки под размещение строителей. Факт был пресечен, нарушения устранили, а иностранные рабочие получили соответствующие разрешения", - сказал собеседник агентства.

Реконструкция казарм в части ведется перед саммитом

АТЭС-2012, внутренние войска будут обеспечивать

безопасность в дни форума.



Дополнительно прибывших военнослужащих планируют разместить, в частности, в этих казармах, пояснил он.

Консервированные собачьи консервы, сказал представитель пресс-службы, предназначались для собак, а не для питания военнослужащих.

"У нас есть питомники, и консервы предназначались для собак, но хранились на продуктовом складе. Было допущено совместное хранение", - сказал он.

"Двенадцатого мая за систематическое нарушение воинской дисциплины майор Матвеев уволен в запас ВС РФ в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта", - сказал собеседник агентства.

Факты злоупотреблений, о которых рассказал в своем видеообращении бывший майор внутренних войск Игорь Матвеев, будут проверены, заявил 17 мая РИА Новости руководитель пресс-службы ВВ МВД РФ полковник Василий Панченков.

Подключилась прокуратура

Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку по видеообращению бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, проходившего службу во Владивостоке, сообщил РИА Новости 18 мая помощник военного прокурора Восточного военного округа Андрей Метченко.

Прокурорские работники тщательно исследуют все доводы, изложенные в обращении. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям воинских должностных лиц, сообщает РИА Новости .



