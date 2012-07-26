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Трагедия в Японии заслонила Курильский вопрос
Во время похода на рынок невольно подслушала начало разговора двух молодых мужчин у киоска с пивом. Поздоровались, спросили друг друга: «Ну, как ты?», купили пиво, пошли. Один – другому: «Ты кадры цунами видел? Ужас! Как представишь, что Ваньку бы моего так смыло, так …(далее нецензурно)». Заскочила на минутку в аптеку и застряла на 20 минут - некая дама скупала йодосодержащие препараты made in Japan.
Сам момент трагедии, конечно, был телегеничен во многом благодаря тому, что в Японии хорошо развиты современные телекоммуникации, а журналисты страны имеют возможность поднять в воздух вертолет. Катастрофа оказалась зрелищем страшным и захватывающим, все-таки понимаешь, что телекадры есть смерть в реальности, а не в исполнении голливудских мастеров.
Мы знаем: беда одна не приходит. Информация о взрыве и утечке радиоактивного цезия с АЭС «Фукусима» вызвала переполох не меньший, чем новости о собственно землетрясении и цунами. ЧП и разрушительные последствия, пусть и вызванные природной катастрофой на одной из 25 крупнейших АЭС мира, станут для противников АЭС еще одним аргументом против. И уж точно для Приморья, где последний раз заикались о строительстве атомной станции в 2007 году (а до этого в 80-х, в 1995 году в Приморье даже была создана специальная организация «Дирекция строящейся Приморской АЭС»), и с тех пор идею никто не отменил. Аргумент природный будет среди основных. Тогда специалисты, пытающиеся обосновать свой протест, говорили о том, что территория края разбита на тектонические блоки, поэтому АЭС может стать миной замедленного действия. Сторонники строительства приводили в качестве контраргумента наших соседей, мол, даже в условиях сейсмичности можно обеспечить безопасность. После 11 марта никто не упрекнет приморских противников АЭС в несостоятельности аргумента.
Тревожит и другое. Каждый час с эфира нас словно гипнотизируют: радиация дальневосточникам не грозит. Обманывают нас или нет, информируя о радиационном фоне, который традиционно «не превышает нормы»? А в памяти жив факт сокрытия информации об аварии в Чернобыле, взрыва реактора в Чажме... Должно ли нас успокоить, что «приморские специалисты измеряют радиационный фон каждые три часа» или это повод для тревоги? И долго ли будут поступать в край «воздушные массы из Китая»? А если ветер переменит, что делать? Тогда пусть каждый выбирает стиль поведения в соответствии со своими фобиями? Может, лучше все-таки объяснить приморцам, что делать на случай повышения радиационного фона? Как-то поинтересовались мы бомбоубежищами Владивостока у МЧС – ответили: «Вам объяснят». Между тем не секрет, что большая часть их переделана в торговые склады. И эвакуировать нас вряд ли получится. Застрянем на реконструируемой, а потому, пардон за сленг, раздолбанной сейчас трассе М-60.
Полагаю, об этом сейчас думает каждый в крае с разной степенью тревожности или пофигизма. Скорее, прав член-корреспондент Российской Академии наук, известный эколог Алексей ЯБЛОКОВ, комментируя опасность ситуации так: «В результате того, что произошло, может быть довольно приличный выброс радиации, радионуклидов. Куда пойдет это облако: в другие районы страны, в Китай или Корею, или к нам, во Владивосток, - это будет определяться направлением ветра и тем, где будут выпадать радиоактивные осадки». Риск для дальневосточников есть. Но куда больше он для самих японцев.
Посмотрите на карту. Японские острова - нам повезло - прикрыли собой Приморский край от разрушительной волны цунами. В этом нет ни нашей вины, ни нашей заслуги. Но помочь-то соседям мы можем. Правительство РФ помощь предложило, а в Японии думали, принимать или нет: курильский вопрос гложет. Но последняя трагедия есть повод распри забыть. Часто бывает, когда большая политика и личные отношения суть разные вещи.
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