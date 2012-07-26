В Находке задержан подозреваемый по делу Валентина Цветкова

На днях в Находке сотрудники регионального управления ФСБ России задержали находившегося в федеральном розыске еще одного подозреваемого в совершении убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

По словам источника в управлении, подозреваемый 1970 г. р. кроме причастности к убийству Цветкова обвиняется в совершении других тяжких преступлений. В данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос о его этапировании в столицу.