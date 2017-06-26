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В Приморье лесорубы нарубили на 270 тыс. рублей ущерба
Большую часть ущерба была возмещена, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Приговором Дальнереченского районного суда рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г. Уссурийска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка и повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в особо крупном размере.
В октябре 2015 года, находясь на территории одного из участковых лесничеств, не имея договора купли-продажи лесных насаждений и договора аренды лесного участка, умышлено, с целью незаконной рубки и повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений, фигурант осуществил незаконную рубку деревьев породы кедр.
В последующем, осуществляя вывоз незаконно заготовленной древесины при помощи гусеничного трактора, он повредил до степени прекращения роста лесных насаждений подрост и молодняк ценных лесных культур.
Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Кроме того, в ходе предварительного следствия им частично был возмещен причиненный экологический ущерб на сумму 250 тыс. рублей.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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