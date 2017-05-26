Хакер из Приморья предстанет перед судом

Хакера из Приморья обвиняют в создании вируса, при помощи которого он хотел заблокировать работу компьютеров, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Приморье перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления в сфере компьютерной информации. Обладая навыками программирования, используя персональный компьютер, фигурант в конце августа 2016 года в корыстных целях создал вредоносное программное обеспечение, способное дестабилизировать работу одного из крупнейших сотовых операторов и блокировать компьютерную информацию неопределенного круга абонентов. После этого он отправил на электронный адрес службы поддержки абонентов Дальневосточного филиала телекоммуникационной компании несколько писем, в которых сообщил об обнаружении им уязвимости и потребовал выплатить денежное вознаграждение за неиспользование созданного вредоносного программного обеспечения.

Однако применить компьютерную программу злоумышленник не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России по Приморскому краю.

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 УК РФ (создание из корыстной заинтересованности компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Лесозаводский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.