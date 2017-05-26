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Во Владивостоке лжемагу вынесли приговор

26 Мая 2017, 13:55 | Приморье

Суд признал злоумышленницу виновной и отправил на 3,5 года в колонию, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о мошеннических действиях под видом оказания магических услуг. Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока вынесен приговор ранее судимой гр-ке И., которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба.

В ходе судебного заседания установлено, что преступления совершены во Владивостоке в период с декабря 2016 года по январь 2017 года.

Освободившись в ноябре 2016 года из мест лишения свободы, где фигурантка отбывала наказание за хищения, она вновь решила обманным путем завладеть имуществом доверчивым граждан.

Предлагая оказать магические услуги, в том числе «снять порчу» и «погадать на судьбу», женщина вводила посетителей торговых центров в заблуждение, обещав провести ритуалы в случае передачи ей золотых украшений. Находясь под влиянием обмана, потерпевшие передавали свои ценности, после чего лжемаг скрывалась с места происшествия.

Действуя по такой схеме, злоумышленнице удалось похитить имущество потерпевших на общую сумму свыше 95 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мошенничество  хищение 



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