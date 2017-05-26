Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке лжемагу вынесли приговор
Суд признал злоумышленницу виновной и отправил на 3,5 года в колонию, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о мошеннических действиях под видом оказания магических услуг. Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока вынесен приговор ранее судимой гр-ке И., которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба.
В ходе судебного заседания установлено, что преступления совершены во Владивостоке в период с декабря 2016 года по январь 2017 года.
Освободившись в ноябре 2016 года из мест лишения свободы, где фигурантка отбывала наказание за хищения, она вновь решила обманным путем завладеть имуществом доверчивым граждан.
Предлагая оказать магические услуги, в том числе «снять порчу» и «погадать на судьбу», женщина вводила посетителей торговых центров в заблуждение, обещав провести ритуалы в случае передачи ей золотых украшений. Находясь под влиянием обмана, потерпевшие передавали свои ценности, после чего лжемаг скрывалась с места происшествия.
Действуя по такой схеме, злоумышленнице удалось похитить имущество потерпевших на общую сумму свыше 95 тыс. рублей.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Хакер из Приморья предстанет перед судом
- Во Владивостоке лжемагу вынесли приговор
- В Приморье депутат хотел помочь предпринимателю за 1 млн рублей
- В Приморье полиция изъяла 18 литров спирта на 8 тыс. рублей
- Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель "Примавтодор"
- Владивостокский суд признал Антона Лубченко виновным
- Тайфун оставил после себя в Приморье разрушительные последствия
- В Приморье ночью разлилась река, перекрыв дорогу к поселку
- Во Владивостоке суд взыскал неуплаченный налог в размере 2,5 млн рублей
- Охранное агентство задолжало девяти уволенным охранникам
Новости раздела
- Хакер из Приморья предстанет перед судом
- Во Владивостоке лжемагу вынесли приговор
- В Приморье депутат хотел помочь предпринимателю за 1 млн рублей
- В Приморье полиция изъяла 18 литров спирта на 8 тыс. рублей
- В Приморье семью выселяют из квартиры
- Вьетнамцы чуть не накормили приморцев опасными бактериями
- Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель "Примавтодор"
- Владивостокский суд признал Антона Лубченко виновным
- Тайфун оставил после себя в Приморье разрушительные последствия
- В Приморье ночью разлилась река, перекрыв дорогу к поселку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
- Для работодателей введут новый обязательный взнос
- В Приморье семью выселяют из квартиры
- "Аэробус" из-за технических неполадок не добрался до Москвы
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- У одного из портов Владивостока сменился гендиректор
- Поступило указание поставить веб-камеры на объектах ТОР и Свободного порта Владивосток
- В воскресенье в Приморье пройдут дожди
- Написать сочинения можно по "Яндексу"