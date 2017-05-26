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В Приморье депутат хотел помочь предпринимателю за 1 млн рублей
В Приморье на местного депутата завели уголовное дело, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
«В январе 2017 года подозреваемый узнал о намерении индивидуального предпринимателя оформить разрешение на демонтаж водопроводных труб на территории губеровского сельского поселения Пожарского района и решил путем обмана похитить у него 1 млн рублей. Злоумышленник сообщил предпринимателю не соответствующую в действительности информацию о возможности оказания им содействия в решении вопроса о даче разрешения администрации Пожарского района на выполнение работ по демонтажу водопроводных труб, при условии передачи ему вознаграждения в сумме 1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе СКР.
24 мая 2017 года предприниматель при встрече с подозреваемым передал часть от суммы в размере 500 тыс. рублей. Обвиняемый не смог распорядиться деньгами по своему усмотрению, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Иван КРЫШАН.
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