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В Приморье часть скалы обрушилась на железную дорогу
Часть железнодорожного пути под Находкой оказалось под завалом из-за осыпания скального грунта из-за дождей
"В понедельник в 16:05 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на перегоне Бархатная - Тихоокеанская Находкинского городского округа, на участке N180, с сопки Тобольская произошло осыпание скального грунта", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморью.
В результате часть пути (30-50 метров) оказалась под завалом. Из-за случившегося на станции Тихоокеанской задержан грузовой поезд N3601, на станции Находка задержан грузовой поезд N 3570. Прохождение пассажирских поездов и электропоездов на данном участке не планируется, отмечает МЧС.
На месте происшествия находится аварийная бригада, начало работ по расчистке планируется с улучшением погодных условий. К работам привлечено 33 человека и одна единицы техники.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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