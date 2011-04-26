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Задержана банда «черных лесорубов»
Пресечена деятельность преступной группировки, специализировавшейся на незаконных рубках деревьев. Львиная доля денежных средств, полученных от продажи незаконной древесины, направлялась в Азербайджан на счета местных фирм.
Предполагаемый ущерб от их деятельности составил более 80 миллионов рублей.
Браконьеры действовали в Дальнереченском районе. Оперативно-розыскные мероприятия длились в течение года.
В организации криминальной схемы подозреваются два родных брата Керимовы, уроженцы Азербайджана. При их содействии вырубались дорогостоящие породы деревьев и завозились без каких-либо документов на территорию пилорам, хозяевами которых были китайские предприниматели. В последующем лес обрабатывался и экспортировался по подложным документам в КНР. Большая доля денежных средств, полученных от продажи незаконной древесины, направлялась в Азербайджан.
Стационарный лагерь лесорубов был обнаружен оперативниками в труднодоступном районе тайги. Огромные деляны, содержащие более полутора тысяч пней, находились на территории Дальнереченского лесхоза, в районе сел Любитовка и Малиново. Правонарушители предусмотрительно конспирировали свою противозаконную деятельность: скрывали следы на дороге, по которой ездили тракторы и грузовые машины, пользовались современными радиостанциями и усилителями приема сигналов.
Для обеспечения безопасности оперативных сотрудников привлекались бойцы отряда милиции специального назначения. Во время проведения операции один из лидеров группировки облил себя бензином и попытался поджечь, однако бойцы спецподразделения вовремя вмешались и предотвратили публичное самоубийство. Установлено, что предполагаемые организаторы незаконных рубок собирались свернуть свою деятельность и отправиться в Иркутскую область на постоянное место жительства.
В результате проведения мероприятий только на пилораме в селе Любитовка изъято более 450 кубометров древесины таких ценных пород, как дуб и ясень. Изъяты две автомашины «Урал» с крановыми установками, два трактора, рации, радиостанции.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Лидеры организованной преступной группы задержаны, соучастники объявлены в розыск.
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