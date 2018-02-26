Напротив низководного моста в районе Де Фриза бушевал пожар

Сотни квадратных метров охватило пламя на полуострове Де Фриз, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Автолюбители, проезжающие по низководному мосту, свидетельствуют, пожар распространяется на многие сотни квадратных метров.

К слову, совсем недалеко, в Тавричанке, в эти выходные сгорело два двухэтажных дома, люди успели захватить лишь паспорта. На Де Фризе, как известно, активно идет малоэтажное строительство, многие дома по-прежнему остаются не заселенными. Однако перспектива потерять инвестированные средства отнюдь не радостная. На момент написания новости пожарная техника на место уже прибыла.