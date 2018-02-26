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Напротив низководного моста в районе Де Фриза бушевал пожар
26 Февраля 2018, 21:58 | Приморье
Сотни квадратных метров охватило пламя на полуострове Де Фриз, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Автолюбители, проезжающие по низководному мосту, свидетельствуют, пожар распространяется на многие сотни квадратных метров.
К слову, совсем недалеко, в Тавричанке, в эти выходные сгорело два двухэтажных дома, люди успели захватить лишь паспорта. На Де Фризе, как известно, активно идет малоэтажное строительство, многие дома по-прежнему остаются не заселенными. Однако перспектива потерять инвестированные средства отнюдь не радостная. На момент написания новости пожарная техника на место уже прибыла.
Автор: Яна Мальцева
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