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Во Владивостоке у пассажира автомобиля изъяли 4 кг наркотиков
Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.
Во время несения службы на улице Бородинской сотрудниками Госавтоинскпекции был остановлен автомобиль Тойота Аллион. При проверке документов пассажир вызвал у сотрудников полиции подозрение.
В ходе досмотра автомобиля инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили рюкзак, в котором находились пакетики с порошкообразным веществом.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещества и направили их на исследование в Экспертно-криминалистический центр.
Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотическим веществом общим весом более 4 кг.
По подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 21-летний житель города Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания.
По факту незаконного хранения наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ.
Иван КРЫШАН.
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