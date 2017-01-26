Во Владивостоке у пассажира автомобиля изъяли 4 кг наркотиков

Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Во время несения службы на улице Бородинской сотрудниками Госавтоинскпекции был остановлен автомобиль Тойота Аллион. При проверке документов пассажир вызвал у сотрудников полиции подозрение.

В ходе досмотра автомобиля инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили рюкзак, в котором находились пакетики с порошкообразным веществом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещества и направили их на исследование в Экспертно-криминалистический центр.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотическим веществом общим весом более 4 кг.

По подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 21-летний житель города Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания.

По факту незаконного хранения наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ.

Иван КРЫШАН.