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Во Владивостоке в общежитии произошел пожар

26 Января 2017, 15:35 | Приморье

Из горящего здания эвакуировали 85 человек, пострадавших и погибших – нет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В среду, 26 января в 00.10 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивосток поступило сообщение о том, что в общежитии Приморского краевого института развития образования, расположенного по адресу ул. Станюковича, 28а произошел пожар.

Прибыв на место происшествия, пожарные расчёты приступили к тушению. Проведя разведку в здании, брандмейстеры установили, что горит мусор в подвальном помещении. В связи с сильным задымлением огнеборцы задействовали три звена газодымозащитной службы.

В 00.32 пожар был локализован, а в 01.05 – полностью ликвидирован. По сигналу тревоги на место пожара прибыли 28 человек личного состава и 11 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. Благодаря профессионализму и слаженности огнеборцев 85 человек своевременно были эвакуированы из здания общежития. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

«Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации объекта, сигнал от которой был зафиксирован в краевой дежурной службе радиомониторинга, удалось оперативно отправить на ликвидацию возгорания пожарные подразделения», - прокомментировали в пресс-службе.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: происшествие  пожар 



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