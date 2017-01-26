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Полицейские в Приморье подозреваются в странных взаимоотношениях

26 Января 2017, 10:40 | Приморье

Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на основании материалов УФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения взятки через посредника заместителем начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По версии следствия, сотрудник полиции получил через посредника взятку от подчиненного следователя за содействие в премировании в повышенном размере по сравнению с другими подчиненными, а также за не привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дальнейшее попустительство по службе.

В настоящее время задержано двое подозреваемых – получатель взятки и посредник. В ходе расследования устанавливается причастность к совершению преступления иных должностных лиц УМВД России по Приморскому краю.

С целью обнаружения переданных денежных средств и следов преступления по уголовному делу проводятся обыски в служебных помещениях следственного управления, в том числе у подозреваемого и его руководства, по месту жительства ряда сотрудников, допросы свидетелей и иные следственные действия.

Следствием планируется ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: взятка  МВД  коррупция  УК  ФСБ  УВД  следствие 



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Комментарии

  • морпех11:06, 26.01.2017#

    А не растут ли тут ноги из взятки Пушкарева следователю за сокрытие давнего убийства компаньона-корейца. И прекратите банить - бесполезно.

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