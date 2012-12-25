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В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту насилия в колонии

25 Декабря 2012, 10:51 | Приморье

В Приморском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту избиения осужденного сотрудником службы исполнения наказаний.

Приморской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях края проведена проверка обращения осужденного об избиении его заместителем начальника ФКУ Краевая больница ГУФСИН России по Приморскому краю. 

В ходе проверки установлено, что 28 октября 2012 года капитан внутренней службы применил в отношении заявителя насилие: нанес ему удары руками по лицу и ногами по туловищу. После чего, с целью сокрыть свои действия он заставил осужденного написать объяснение о том, что телесные повреждения получены им в результате падения с лестницы по собственной неосторожности.  

Материалы прокурорской проверки по указанным фактам направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения 24.12.2012 следственным отделом по Ленинскому району г. Владивостока СУ СК России по Приморскому краю в отношении указанного должностного лица возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Газета "Золотой Рог".

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Теги: прокуратура  суд 



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