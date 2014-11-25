Транспортные полицейские не дали развернуться межрегиональной ОПГ, выбравшей весьма своеобразный способ переправки наркотиков

В Приморском крае вынесен приговор организатору межрегиональной ОПГ, занимавшейся, как это называется на профессиональном языке силовиков, внутриполостной перевозкой наркотиков. Расследованием этого уголовного дела занималась Следственная часть СУ на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима – таков приговор, вынесенный в Артемовском городском суде Приморского края Евгению ДРАБНИКОВУ - организатору преступной группы.

Подбор «персонала»

В конце 2012 года 27-летний матрос Евгений Драбников отдыхал в ночном клубе города Петропавловска-Камчатского. Когда он расслабился и окунулся в непринужденную атмосферу заведения, ему пришла в голову идея создать преступную группу, которая будет осуществлять поставки гашишного масла из Приморского края на территорию Камчатского края.

Буквально на следующий день после отдыха от ночного веселья он рассказал о своих планах одному из своих знакомых и предложил ему присоединиться к преступной группе. Приятель Евгения был наркозависимым человеком на протяжении почти 20 лет, состоял на учете в наркологическом диспансере, поэтому возможность постоянного доступа к очередной «дозе» показалась ему заманчивой. Он вращался среди таких же наркоманов, как и он сам. Именно им он и должен был сбывать предложенное организатором масло каннабиса в неограниченных количествах.

Возможность легкого, хоть и противозаконного заработка, прельщала обоих. Они прекрасно понимали, что преступают закон, но мечты о красивой безбедной жизни взяли верх. Их не смущало даже то, что у одного из них имелась непогашенная судимость.

В апреле 2013 года Драбников подыскал еще одного члена ОПГ, с которым у него были общие взгляды на жизнь: стремление к быстрому обогащению.

Таким образом, все трое вступили в преступный сговор и объединились в устойчивую организованную группу для незаконного сбыта наркотических средств на территории г. Петропавловска-Камчатского Камчатского края.

Организатор ОПГ сразу дал понять ее участникам, что распределением ролей и преступного дохода будет заниматься только он, так как идея создания и разработка преступной схемы принадлежит именно ему. Ее суть была такова: доставлять наркотики из Приморья на Камчатку посредством курьеров. «Контейнеры» - именно так называли участники ОПГ перевозчиков, которые должны были провозить внутри себя запрещенный груз. Гашишное масло организатор решил изготавливать сам без посторонней помощи, чтобы заработать максимальную сумму денег.

От планов к действиям

Драбников является жителем одного из поселков Приморского края и знает о большом количестве дикорастущей конопли на территории этого субъекта. В сентябре 2013 года он отправился в Хорольский район, где в лесном массиве самостоятельно изготовил первую партию гашишного масла. До места производства наркотика он добирался на такси. Доехав до нужного населенного пункта, он отпустил наемного водителя. Обратно к себе домой он возвращался на рейсовом автобусе, заранее уничтожив приспособления для производства гашишного масла и спрятав масло, расфасованное в одноразовые медицинские шприцы, в карман своей куртки.

Наркотическое средство, изготовленное в тот день, он отдал одному из участников ОПГ, заранее прибывшему во Владивосток. Передача происходила в одном недостроенном здании в краевой столице Приморья.

После этого подельник Драбникова перелил наркотическое средство в презерватив, проглотил его и отправился обратно на Камчатку на самолете. В тот раз он вез гашишное масло не на продажу, а для себя. Организатор ОПГ разрешил использовать товар, так как задолжал этому участнику ОПГ 100 тысяч рублей.

Спустя несколько дней наркоделец вновь отправился в лес, чтобы изготовить вторую партию гашишного масла. На этот раз он решил значительно увеличить масштабы своего производства. Для этого Драбников нанял в качестве водителя своего знакомого, ничего не подозревающего о его планах, и пообещал ему за работу 80 тысяч рублей. Условием получения денег стало полное молчание и исключение любых вопросов. На арендованной машине он перевез к месту изготовления наркотика все необходимое. В арсенале его приспособлений на этот раз была даже стиральная машина и электрический преобразователь, при помощи которых он изготовил примерно 200 граммов гашишного масла. Расфасовав его по шприцам и упаковав в сумку, он спрятал их в лесу. На место он вернулся на следующий день и по той же схеме сделал следующую партию масла. Забрав спрятанное в предыдущий день и запаковав новое, он направился в город Уссурийск Приморского края. Там в одном из общежитий жила его приятельница.

Решив использовать девушку в качестве «контейнера», Драбников рассказал ей о своих преступных планах. За 30 тысяч рублей он предложил ей перевезти почти 400 граммов гашишного масла в себе, упаковав его в презервативы и спрятав во внутренних половых органах. По мнению организатора именно такой способ перевозки позволил бы исключить какие-либо подозрения со стороны правоохранительных органов. Перевозить наркотики сам побоялся, так как предполагал, что находится в поле зрения дальневосточной транспортной полиции. О том, что скоро на Камчатку будет доставлена большая партия наркотика стоимостью более 300 тысяч рублей, он сообщил подельникам по телефону.

Несостоявшийся полет

Уже через три дня Евгений Драбников вместе со своей знакомой, вызвавшейся помочь ему за указанную плату, ехали на такси в аэропорт. Регистрироваться на рейс сообщением Владивосток - Петропавловск-Камчатский они решили порознь, чтобы, по их мнению, не вызвать подозрения у сотрудников полиции.

Проходя предполетный досмотр на рентгенологическом аппарате, у девушки-перевозчицы были обнаружены инородные тела в организме. В комнате досмотра, куда ее попросили пройти, в присутствии понятых она не стала отпираться и сразу во всем созналась. Сказала, кто и когда предложил ей стать наркокурьером.

Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте был задержан и сам Драбников, который в тот момент уже прошел регистрацию на рейс и ожидал нанятую перевозчицу в стерильной зоне аэропорта. Решив способствовать правоохранительным органам, он согласился участвовать в так называемой контролируемой поставке.

Созвонившись со сбытчиками, которые ждали его на Камчатке, сказал, что прилетит чуть позже, так как на нужный рейс раскуплены все авиабилеты.

Через день Драбников в сопровождении сотрудников дальневосточной транспортной полиции вылетел на Камчатку, где договорился о встрече со сбытчиками. Один из них был задержан в момент передачи муляжа, второй же успел избавиться от свертка и даже пытался отпираться...

Таким образом, деятельность ОПГ была пресечена еще до того, как ее участники стали продавать гашишное масло на территории Камчатского края.

В настоящее время организатор отбывает срок в колонии строгого режима. Остальные трое участников ожидают вынесения приговора суда.

Ирина ЩЕГОЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.