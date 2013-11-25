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Начальник ГУ МЧС по Приморскому краю рассказал о бедах, которые натворил циклон

25 Ноября 2013, 16:45 | Приморье

25 ноября в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю состоялся брифинг начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю генерал-майора внутренней службы Александра Агафонова по прохождению циклона.

По словам Александра Агафонова, в результате выпадения обильных осадков на территории Приморского края на дороге сообщением Дальнегорск - Терней затруднено движение на перевале Китовое ребро. Кроме основной трассы функционирует объезд в поселок Терней через Пожарский муниципальный район. На дороге сообщением Кавалерово-Дальнегорск (Высокогорский перевал) движение также затруднено.

В 13 часов 10 минут в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что от порыва ветра сорвало кровлю с одноэтажной пристройки жилого дома, используемого под магазин в городе Находка по адресу: Озерный бульвар дом 16. По предварительной информации сорванная металлическая кровля на деревянной обрешётке перекрыла проезжую часть дороги, повредила 5 припаркованных автомобилей. Пострадал один человек (угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное). Пострадавший доставлен в Находкинскую городскую больницу.

На месте происшествия работают: пожарные подразделения (7 человек, 1 единица техники), спасатели городской службы спасения города Находка (4 человека, 1 единица техники), спасатели Дальневосточного филиала ГОСАКВАСПАС (3 человека, 1 единица техники), сотрудники ГИБДД г. Находки (8 человек, 3 единицы техники). Движение по дороге восстановлено.

Всего привлечено: 25 человека, 6 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 10 человек, 3 единицы техники.

Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Агафонов сказал, что суда из порта города Находка выведены в безопасное место, также, как уже сообщал ZRPRESS.RU, приостановлено паромное сообщение (Фокино-Путятин, Владивосток-Попов, Владивосток-Рейнеке, Владивосток-Славянка) до окончания действия штормового предупреждения.

Александр Агафонов подчеркнул, что Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в режиме «Повышенная готовность». Специалистами Главного управления МЧС России по Приморскому краю проводится постоянный мониторинг обстановки, складывающейся на территории Приморского края в связи с прохождением циклона.

Напомним, что в соответствии с прогнозом, полученным от Приморского УГМС, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю проведен анализ и разработано экстренное предупреждение об опасном погодном явлении. Данное предупреждение доведено до единых диспетчерских служб всех муниципальных образований и руководителей организаций края.

Прогнозируемые ЧС (происшествия):

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлест, обледенение) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад,

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- завал слабо укрепленных, широкоформатных, высотных конструкций и крановых установок, ветровал деревьев;

- нарушение паромного и прибрежного сообщения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК
Теги: погода  МЧС  дороги владивостока  происшествия 



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Комментарии

  • приморский18:35, 25.11.2013#

    а-ля шойгу, откуда столько наград? Всех спас

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