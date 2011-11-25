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Иностранцы не прекращают попыток завести в Приморье опасных карантинных жуков
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. В прибывшем из Северной Кореи поезде обнаружены заражённые продукты питания.
В Приморском крае в багаже иностранного пассажира обнаружена продукция, заражённая насекомыми, в случае широкого распространении которых по российской территории урожаю зернобобовых культур мог быть нанесён серьёзный экономический урон. Заражённые семена вместе с карантинными вредителями уничтожены.
Проведённый в пункте пропуска на Государственной границе «Хасан» сотрудниками карантина растений досмотр багажа и ручной клади пассажиров поезда №6507 «Туманган-Хасан» выявил, что часть ручной клади заражена карантинным для Российской Федерации организмом.
Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили подозрение инспекторов Россельхознадзора и показали, что семена маша в ручной клади северокорейского гастарбайтера Ким Кван Чер заражены карантинным для Российской Федерации вредителем растений, которым является китайская зерновка. Всего, в трёх килограммах маша находилось 12 живых жуков этого вида насекомых.
Это далеко не первый случай ввоза карантинного жука. По информации специалистов карантина растений, к повреждаемым китайской зерновкой растениям относятся коровий горох (спаржевая фасоль), конские бобы, голубиный горох, соя, маш, горох обыкновенный и другие бобовые. На юге Китая она настолько повреждает зелёные бобы маша, что на 75% снижает экспорт зерна этой культуры. В США китайская зерновка главный вредитель спаржевой фасоли и маша. В Бирме же повреждения зерновками настолько велики, что некоторые сорта нута не могут экспортироваться.
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