Иностранцы не прекращают попыток завести в Приморье опасных карантинных жуков

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. В прибывшем из Северной Кореи поезде обнаружены заражённые продукты питания.

В Приморском крае в багаже иностранного пассажира обнаружена продукция, заражённая насекомыми, в случае широкого распространении которых по российской территории урожаю зернобобовых культур мог быть нанесён серьёзный экономический урон. Заражённые семена вместе с карантинными вредителями уничтожены.

Проведённый в пункте пропуска на Государственной границе «Хасан» сотрудниками карантина растений досмотр багажа и ручной клади пассажиров поезда №6507 «Туманган-Хасан» выявил, что часть ручной клади заражена карантинным для Российской Федерации организмом.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили подозрение инспекторов Россельхознадзора и показали, что семена маша в ручной клади северокорейского гастарбайтера Ким Кван Чер заражены карантинным для Российской Федерации вредителем растений, которым является китайская зерновка. Всего, в трёх килограммах маша находилось 12 живых жуков этого вида насекомых.

Это далеко не первый случай ввоза карантинного жука. По информации специалистов карантина растений, к повреждаемым китайской зерновкой растениям относятся коровий горох (спаржевая фасоль), конские бобы, голубиный горох, соя, маш, горох обыкновенный и другие бобовые. На юге Китая она настолько повреждает зелёные бобы маша, что на 75% снижает экспорт зерна этой культуры. В США китайская зерновка главный вредитель спаржевой фасоли и маша. В Бирме же повреждения зерновками настолько велики, что некоторые сорта нута не могут экспортироваться.