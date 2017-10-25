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В Приморье деньги детей-сирот лежали на банковских счетах под крайне низким процентом
Процентная ставка счетов составила – 0,01% годовых, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
Прокуратура г. Большой Камень провела проверку соблюдения имущественных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выявлены нарушения. Так, несовершеннолетние воспитанники КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, пос. Мысовой» получают денежные средства на свое содержание на лицевые счета в банках, открытые на невыгодных для них условиях - с процентной ставкой всего 0,01 %, рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Однако в банковской организации, как отметили в прокуратуре, действует специальный вклад для этой категории граждан, который может быть открыт для увеличения дохода несовершеннолетнего. Доход будет идти в виде процентов, исчисляемых на сумму размещенных денежных средств с размером более высокой процентной ставки - 4,78 % годовых
«Доходы несовершеннолетних размещены на вкладах с самой низкой процентной ставкой при условии, что для такой категории лиц предусмотрен вклад с более высокой процентной ставкой без ограничений и ухудшения условий, межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования с целью защиты прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отметили в ведомстве.
Директору детского дома внесено представление об устранении нарушений закона. Выявленные нарушения прав несовершеннолетних устранены в полном объеме.
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