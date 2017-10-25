Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для двух жительниц Приморья интернет-покупка вышла боком
Задержанная уже дала признательные показания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 31-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что у нее похитили денежные средства.
«Заявительница нашла в сети Интернет объявление о продаже мехового жилета. Договорившись с продавцом о сделке, она перечислила женщине задаток в сумме три тысячи рублей на банковский счет. После получения денежных средств, злоумышленница перестала выходить на связь, не выполнив обязательств», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнюю жительницу Уссурийска. В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что похищенные денежные средства потратила по своему усмотрению.
Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ, мошенничество.
Добавим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Новости тематики
- В Приморье деньги детей-сирот лежали на банковских счетах под крайне низким процентом
- Для двух жительниц Приморья интернет-покупка вышла боком
- В Приморье пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
- Моторист в Приморье привез крупную партию элитного алкоголя из Японии
- В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей
- В Приморье директора аптеки оштрафовали на 10 тысяч рублей
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
Новости раздела
- В Приморье деньги детей-сирот лежали на банковских счетах под крайне низким процентом
- Для двух жительниц Приморья интернет-покупка вышла боком
- В Приморье пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
- Моторист в Приморье привез крупную партию элитного алкоголя из Японии
- В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей
- В Приморье директора аптеки оштрафовали на 10 тысяч рублей
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власти готовятся обрушить рубль
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Банки готовы инвестировать в приморские компании
- Круизный лайнер Costa NeoRomantica вновь пришвартуется во Владивостоке
- Методом выбивания добывают себе квартиры обманутые дольщики Хабаровского края