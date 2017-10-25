Для двух жительниц Приморья интернет-покупка вышла боком

Задержанная уже дала признательные показания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 31-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что у нее похитили денежные средства.

«Заявительница нашла в сети Интернет объявление о продаже мехового жилета. Договорившись с продавцом о сделке, она перечислила женщине задаток в сумме три тысячи рублей на банковский счет. После получения денежных средств, злоумышленница перестала выходить на связь, не выполнив обязательств», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнюю жительницу Уссурийска. В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что похищенные денежные средства потратила по своему усмотрению.

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ, мошенничество.

Добавим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.