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В Приморье пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

25 Октября 2017, 14:00 | Приморье

Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. метра, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В среду, 24 октября, в 08.32 в пожарно-спасательную службу города Дальнегорск поступила информация о пожаре. Очевидец происшествия сообщил о том, что горит квартира в доме, расположенном на улице Первомайская, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Через 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению.

«В ходе проведенной разведки брандмейстеры установили, что в прихожей горит тумбочка. На момент пожара в квартире находился мужчина, которого огнеборцы незамедлительно вывели на свежий воздух при помощи спасательного устройства. Медицинская помощь спасенному не потребовалась», - рассказали в пресс-службе МЧС России.

Еще через шесть минут пожар был локализован, а в 8.52 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. м. На тушении пожара были задействованы 6 огнеборцев и 3 единицы техники.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спасение  пожар 



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