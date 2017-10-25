Моторист в Приморье привез крупную партию элитного алкоголя из Японии

Свои покупки он спрятал в комнате центрального управления и в котельном отделении судна, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморском крае перед судом предстанет моторист теплохода, обвиняемый в контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий. По версии следствия, моторист теплохода «AMGU» в период нахождения в порту Вакаяма приобрел крупную партию виски, бренди, водки и сигарет без соответствующих акцизных марок.

«В результате таких действий фигуранту удалось незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в Российскую Федерацию более 150 бутылок элитного алкоголя, а также 460 пачек сигарет. Общая стоимость контрабандного товара составила свыше 425 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Обнаружили эти покупки в помещениях центрального пульта управления и машинно-котельного отделения судна сотрудники регионального ФСБ России после прибытия теплохода в территориальные воды края.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Напомним, что по нынешним нормам, один совершеннолетний человек может завести не более 3 л алкоголя и не более 200 сигарет в Россию.