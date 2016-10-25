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За регистрацию "фирмы-однодневки" перед судом предстанет жительница Владивостока

25 Октября 2016, 14:45 | Приморье

Ей грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до 2-х лет, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства

По версии органов предварительного расследования, фигурантка дела, получив денежное вознаграждение от неустановленного лица, фактически не планируя осуществлять предпринимательскую деятельность, за вознаграждение в размере 5 тыс. руб. представила в ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока пакет документов, необходимых для создания юридического лица.

В результате налоговым органом в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о юридическом лице – обществе с ограниченной ответственностью «СЦИПИОН», где по документам обвиняемая являлась учредителем и директором.

Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

Необходимо отметить, что уголовное дело по данному факту возбуждено органами следственного комитета России по материалам прокурорской проверки.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: прокуратура  уголовное дело  мошенничество 



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