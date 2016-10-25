В Приморье женщина мошенничеством получила деньги "материнского капитала"

Жительница Приморья получила 408 960 рублей и теперь ей грозит до 6-ти лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В Чугуевском районе Приморья следователем отдела полиции окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном при получении социальных выплат, в крупном размере.

Установлено, что обвиняемая после рождения ребенка оформила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Фигурантка уголовного дела, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств по выданному ей сертификату, обратилась в районное управление пенсионного фонда с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, сообщив недостоверные сведения об улучшении жилищных условий.

Обналиченные денежные средства обвиняемая потратила по своему усмотрению. Таким образом, путем обмана она совершила хищение 408 960 рублей.

В следственном отделе ОМВД России по Чугуевскому району возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователем доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.