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В Приморье силовики изъяли из магазинов продукцию с экстремистской символикой
С начало года в Уссурийске выявили 7 фактов демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений и правонарушений экстремистской направленности, сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ в ряде магазинов города обнаружены кулоны, подвески, брелоки, в том числе изготовленные из золота, с запрещенной символикой. Найденные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Исследование показало, что обнаруженная продукция содержит рекламу идей организации, которая по решению суда признана экстремистской, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Уссурийским районным судом индивидуальные предприниматели признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. Им назначены штрафы с конфискацией предметов административного правонарушения.
Кроме того, полицейскими совместно с коллегами из УФСБ в социальных сетях обнаружены аудиозаписи и изображения экстремисткой направленности. Гражданину, распространявшему экстремистские материалы в интернете судом назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей.
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