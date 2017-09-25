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В Приморье лжечиновник похитил почти 1,5 млн рублей

25 Сентября 2017, 14:00 | Приморье

Своим знакомы он говорил, что работает в администрации Приморского края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Преступления были совершены в период 2014-2015 г.г. Фигурант вводил в заблуждение знакомых и близких ему людей относительно своего место работы. Им он рассказывал, что работает в администрации края, тем самым вводя их в заблуждение и обещая помочь им за денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе Прокуратур Приморского края.

«В каждом случае потерпевшие, обманутые лжечиновником, передавали ему денежные средства, необходимые для решения их вопросов. В свою очередь, фигурант представлял им заведомо подложные документы, якобы оформленные от имени должностных лиц администрации края», - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Всего лжечиновнику удалось обмануть трех потерпевших (один из которых являлся родственником его жены). Общая сумма похищенных денежных средств составила 1 млн 450 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный обжаловал его в краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

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Теги: мошенничество  прокуратура  чиновник 



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